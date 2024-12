2024-12-09 11:55:56 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەیانی ئەمڕۆ هێرشکرایە سەر ناوچەی عەین عیسا لە رۆژئاوای کوردستان و بەهۆیەوە سەرجەم ئەندامانی خێزانێک کوژران. روانگەی سوری…

