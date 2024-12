2024-12-09 13:00:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جارێکی دیکە نرخی لیرەی سوری بەرزبووەوە و خواست لەسەری زیادیکردووە. رەوەز میرزا، ئاڵوگۆڕکاری دراو لە بازاڕی دراوی سلێمانی…

The post نرخی لیرەی سوری زیاتر بەرزبووەوە appeared first on Esta Media Network.