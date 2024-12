2024-12-09 23:00:25 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەریتانیا و پێنج وڵاتی یەكێتیی ئەوروپا پێدانی مافی پەنابەرێتیان بە هاوڵاتیانی سوریا راگرت. هەریەك لە وڵاتانی بەریتانیا، ئەڵمانیا،…

