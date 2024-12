2024-12-10 13:11:02 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان رایگەیاند، لە چەند رۆژی رابردوودا بە وردی چاودێریی رووداو و پێشهاتەکانی…

