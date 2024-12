2024-12-10 21:00:28 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تیرۆریستێکی شانەی راگەیاندنی داعش دەستگیرکرا. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی ئۆپەراسیۆنەکانی ئاسایش-سلێمانی، لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، لە شەوی 22ی تشرینی دووەمی 2024…

