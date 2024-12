2024-12-10 22:05:26 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رێکخەری پەیوەندییە ستراتیژییەکان لە ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی ئەمریکا، رایگەیاند، لە بەرژەوەندیی ئاسایشی نەتەوەیی وڵاتەکەیدایە “سوریا سەقامگیربێت”. جۆن کێربی،…

