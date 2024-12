2024-12-11 00:00:31 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فەرماندەی گشتیی هەسەدە رایدەگەیەنێت، ئێمە لە رێگای ئەمریكاوە پەیوەندیی لەگەڵ هێزەكانی تەحریری شام دەبەستین بۆ پێكهێنانی دەسەڵات لە…

The post مەزڵوم عەبدی پەیامێكی بەپەلە بڵاودەكاتەوە appeared first on Esta Media Network.