2024-12-11 01:25:26 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گشتیی كارەبای سلێمانی رایدەگەیەنێت، لە 24 كاتژمێردا دەتوانین 6 بۆ 7 كاتژمێر كارەبای نیشتمانی بە هاوڵاتییان بدەین.…

