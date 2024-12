2024-12-11 01:25:26 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی سەرۆكایەتیی هەرێم رایدەگەیەنێت، ئەو دەنگۆیانەی لەبارەی تەندروستیی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆكی هەرێمی كوردستان بڵاوكراوەتەوە دوورن لە راستییەوە و…

