2024-12-11 15:15:24 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە بازاڕی سەوزە و میوەی شاری سلێمانی “عەلوە” دەستبەسەر بڕێک فاسۆلیای ‏تەڕدا گیرا کە پێکهاتەکەی ژەهراوی بووە.‏ زرنگ…

