2024-12-11 22:50:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە دژی پاڵاوگە نایاساییەكان و شێوازی كاركردنیان، ژمارەیەك هاوڵاتی لەسەر رێگای نێوان هەولێر- گوێر خۆپیشاندنیان ئەنجامدا و رێگاكەیان…

The post لە هەولێر خۆپیشاندان دەستیپێكردەوە appeared first on Esta Media Network.