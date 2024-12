2024-12-12 09:10:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەکەناراوەکانی دورگەی لامبیدوزای ئیتاڵیا بەلەمێکی کۆچبەران نوقمبوو و بەهۆیەوە زیاتر لە 40 کۆچبەر گیانیان لەدەستدا و تەنها یەک…

