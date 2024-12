2024-12-12 10:18:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – راپۆرتە رۆژنامەوانیەكان ئاشكرایانكرد شەش یاریزانی مانچێستەر یونایتد بۆ فرۆشتن نین. شەیتانە سوورەكان لە ماوەی رابردوودا ئئریك تێن هاخیان لە پۆستی راهێنەرایەتیكردنی یانەكەیان دوورخستەوە و روبن ئامۆریمیان لە جێگای دەستنیشانكرد. ?? Internally, Manchester United agree that over half of the players in the squad are serious candidates for sale in the winter or summer …