2024-12-12 12:45:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی کەشناسیی هەرێم بڵاویکردەوە، لە ئێوارەی ئەمڕۆوە شەپۆلێکی بارانبارین هەرێم دەگرێتەوە. لە راگەیەندراوێکی بەڕێوەبەرایەتیی کەشناسی و بومەلەرزەزانیی هەرێمدا…

