2024-12-12 13:55:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانی رایگەیاند، بە دڵتەنگییەكی قووڵ و وەفاداریی هەمیشەییمانەوە یادی شەهیدبوونی برام فەرماندە ئاكام عومەر دەكەینەوە، یادی…

The post بافڵ جەلال تاڵەبانی: بە وەفاداریی هەمیشەییمانەوە یادی فەرماندە ئاكام عومەر دەكەینەوە appeared first on Esta Media Network.