2024-12-12 16:40:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی پەروەردە و فێرکردنی حکومەتی کاتیی سوریا رایگەیاند، لە سەرانسەری وڵات لە رۆژی یەکشەممەی داهاتووەوە پڕۆسەی خوێندن دەستپێدەکاتەوە.…

The post خوێندن لە سوریا دەستپێدەکاتەوە appeared first on Esta Media Network.