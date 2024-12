2024-12-12 19:00:25 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە گوێرەی قسەی چەند سەرچاوەیەک، لەماوەیەکی نزیکدا جەنەڕاڵ مەزڵوم عەبدی بە یاوەریی وەفدێکی ئەمریکی و فەڕەنسی دەچێتە دیمەشق…

The post چەند سەرچاوەیەک: لەم نزیکانەدا مەزڵوم عەبدی دەچێتە دیمەشق appeared first on Esta Media Network.