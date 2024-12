2024-12-12 21:00:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی چەمچەماڵ رادەگەیەنێت، لە رووداوێكی هاتوچۆدا كەسێك گیانیلەدەستدا و 9 كەسی دیكە برینداربوون. بەپێی راگەیەندراوێكی بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی…

