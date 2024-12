2024-12-12 21:00:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ڤۆڵۆدیمیر زیلینسکی سەرۆکی ئۆکرانیا، داواکارییەکی بەپەلە ئاراستەی ئەو هاوڵاتییە ئۆکرانییانە دەکات کە لە ئەڵمانیادا نیشتەجێبوون. ڤۆڵۆدیمیر زیلینسکی سەرۆکی…

