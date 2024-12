2024-12-12 22:10:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەبۆنەی جەژنی لەدایكبوونی حەزرەتی مەسیحەوە، ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق دوو رۆژ پشووی رەسمی راگەیاند. ئەمڕۆ پێنجشەممە، نوسینگەی راگەیاندنی سەرۆكوەزیرانی…

The post لە عێراق دوو رۆژ پشووی رەسمی راگەیاندرا appeared first on Esta Media Network.