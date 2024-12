2024-12-12 23:40:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

خوێندکارێکی زانکۆی ئۆنتاریۆ لە وڵاتی کەنەدا، بچوکترین ئامێری یاریکردنی دروستکردووە لە جیهاندا، کە بەرزییەکەی تەنها 6.35 سانتیمەترە. بەپێی…

The post خوێندکارێکی زانکۆ بچوکترین ئامێری یاریکردن لە جیهاندا دروستدەکات appeared first on Esta Media Network.