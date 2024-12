2024-12-13 01:35:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی یەكێتیی خانەنشینانی كوردستان رایدەگەیەنێت، بەرپرسانی بەغداد پێیانراگەیاندوون كە هیچ گرفتێكیان لەبارەی هاوتاكردنی مووچەی ئەو خانەنشینانە نییە كە…

