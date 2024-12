2024-12-13 12:15:29 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لە میانەی سەردانەکەیدا بۆ تورکیا و دوای ئەنجامدانی زنجیرەیەک کۆبوونەوە لەگەڵ بەرپرسانی ئەو وڵاتە، لە…

The post وەزیری دەرەوەی ئەمریکا: پێویستە حکومەتێکی گشتگیر لە سوریا پێکبهێندرێت appeared first on Esta Media Network.