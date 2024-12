2024-12-13 13:20:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری ئاماری پارێزگای سلێمانی رایگەیاند، سبەی 14ی 12، کاتژمێر 12:00ی شەو، کۆتا رۆژ و ساتی پڕۆسەی سەرژمێرییە بە…

