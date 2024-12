2024-12-13 14:40:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە گوێرەی بەدواداچوونی پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا لە هەولێر، دوای نوێژی نیوەڕۆی ئەمڕۆ هەینی، پیاوێک لەبەردەم مزگەوتێکی گەڕەکی…

The post لە بەردەم مزگەوتێک لە هەولێر کەسێک کوژرا appeared first on Esta Media Network.