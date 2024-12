2024-12-13 15:25:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی عێراق رایگەیاند، 111 ئاوارە لە کەمپی دیبەگەوە گەڕێندرانەوە بۆ ناوچە رەسەنەکانی خۆیان لە سنووری…

