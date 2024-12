2024-12-13 16:55:24 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كۆمسیۆنی ئەوروپا پرۆسەی پردێكی ئاسمانیی مرۆیی نوێ بۆ پاڵپشتیكردنی توێژە هەژارەكان لە سوریا دەستپێدەكات، بەمەبەستی دەستەبەركردنی چاودێریی تەندروستیی…

The post یەكێتیی ئەوروپا پردێكی ئاسمانیی مرۆیی بەرەو سوریا بونیاد دەنێت appeared first on Esta Media Network.