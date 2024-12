2024-12-13 18:35:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆك وەزیرانی عێراق لە دیداری وەزیری دەرەوەی ئەمریكادا پێویستیی بەشداربوونی سەرجەم پێكهاتەكانی گەلی سوریا لە بەڕێوەبردنی وڵاتەكەیاندا دووپاتدەكاتەوە.…

The post سودانی و بلینكن كۆبوونەوە appeared first on Esta Media Network.