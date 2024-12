2024-12-13 18:35:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنتۆنی بلینكن، وەزیری دەرەوەی ئەمریكا بە سەردانێكی پێشتر رانەگەیەندراو گەیشتە بەغداد و بڕیارە لەگەڵ محەمەد شیاع سودانی، سەرۆك…

