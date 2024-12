2024-12-13 20:45:59 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی گواستنەوەی عێراق روودانی بومەلەرزەی لە پارێزگای سەلاحەدین تۆماركرد. بەپێی راگەیەندراوی وەزارەتەكە بومەلەرزەكە بە گوڕی 3.7 پلەی رێختەر…

