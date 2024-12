2024-12-13 22:00:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری دارایی هەرێم رایدەگەیەنێت، گەر بەغداد مووچەی مانگی 11 رەوانە بكات لەگەڵ مووچەی مانگی 10 پێكەوە دابەشی دەكەن.…

