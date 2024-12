2024-12-13 22:00:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

خۆكوژێك بەر لە چوونە چێشتخانەیەك لە داقوق لەلایەن هێزە ئەمنییەكانەوە كوژرا پەیامنێرمان لە كەركوك پێیڕاگەیاندین، خۆکوژەکە بەنیازبووە بچێتە…

