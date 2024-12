2024-12-13 23:45:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی پێشبینییەكان سبەینێ بەفر لە چەند ناوچەیەكی هەرێمی كوردستان دەبارێت و بایەكی بەهێز و ساردیش چەند ناوچەیەكی دیكە…

The post كەشناسی: بایەكی بەهێز و سارد چەند ناچەیەكی هەرێم دەگرێتەوە appeared first on Esta Media Network.