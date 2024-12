2024-12-14 09:02:42 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

باسل سۆفی، پاسكیلسواری سوری پاسكیلەكەی بە درێژایی 40 كیلۆمەتر بەكارهێنا لە شاری لازقییەوە كە دەكەوێتە باكووری رۆژئاوای وڵات…

The post بە وێنە.. بۆ یەكەمجار سورییەكان بەنێو هەوارگەكەی خێزانی ئەسەددا دەگەڕێن appeared first on Esta Media Network.