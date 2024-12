2024-12-14 13:25:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پەرلەمانی کۆریای باشوور بە زۆرینەی دەنگ بڕیاری سڕکردنی سەرۆکی وڵاتی دەرکرد، بەهۆی بڕیاری سەپاندنی یاسای سەربازیی لە وڵاتدا…

