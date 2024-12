2024-12-14 15:05:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی بازرگانیی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، کۆتا بڕە پارەی جوتیارانی هەرێم کە 125 ملیار دینارە گەیشتە سەر هەژماری وەزارەتی…

