2024-12-14 15:05:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سكرتێری پارتێكی سیاسیی پێیوایە داهاتی هەرێم ئەوەندە كەم نییە مووچەی پێ دابیننەكرێت و نمونەیەكی ساڵانی رابردووش دەهێنێتەوە. محەمەد…

