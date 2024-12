2024-12-14 16:41:14 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی وەزارەتی دارایی هەرێم رایگەیاند سبەی یەکشەممە، ئاوات شێخ جەناب، وەزیری دارایی هەرێم دەچێتە بەغداد و لەگەڵ تەیف…

