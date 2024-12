2024-12-14 18:20:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، چارەسەری كێشەی مووچە تەوتینە و دەبێت دواجار بڕیاری دادگای فیدراڵیی عێراق جێبەجێبكرێت. سۆزان…

The post سۆزان مەنسور: چارەسەری كێشەی مووچە تەوتینە appeared first on Esta Media Network.