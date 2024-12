2024-12-14 19:45:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هەردوو وڵاتی ئەمریکا و بەڕیتانیا بڕیاریاندا بە گرتنەبەری رێکاری نوێ دەربارەی ئەو کەس و لایەنانەی بازرگانی نایاسایی بە…

The post ئەمریکا و بەڕیتانیا رێکاری نوێ دەربارەی زێڕ دەگرنەبەر appeared first on Esta Media Network.