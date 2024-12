2024-12-14 21:10:26 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مەزڵوم عەبدی لە پەیامێکدا رایگەیاند، یەکگرتوویی کورد لە سوریا پێویستییەکی مێژووییە و وەڵامدەرەوەی مەترسییەکانی قۆناغەکەیە. مەزڵوم عەبدی فەرماندەی…

