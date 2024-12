2024-12-14 22:45:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ماوەی چەند کاتژمێرێکە خێزانێکی بەرەگەز عەرەب لە وێزێی باڵەکایەتی لەناو بەفردا گیریان خواردووە و داوای بە هاناوەچوون دەکەن.…

The post لە باڵەکایەتی خێزانێک لەناو بەفردا گیریان خواردووە appeared first on Esta Media Network.