2024-12-15 00:20:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری راگەیاندن لە سەرۆكایەتیی شارەوانیی سلێمانی رایدەگەیەنێت، ئەو فەرمانبەرانەی كە بەشێوەی گرێبەست خزمەتدەكەن لە ساڵی نوێوە گرێبەستەكانیان بۆ…

The post لە بەرژەوەندیی فەرمانبەرانی گرێبەست بڕیاردەدرێت appeared first on Esta Media Network.