2024-12-15 10:45:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەبەردەم سیتی سینەما لە سەرچنار ئۆتۆمبێلێک وەرگەڕا و شۆفێرەکەی برینداربوو. بەیانی ئەمڕۆ یەکشەممە لە گەڕەکی سەرچنار لەبەردەم سیتی…

