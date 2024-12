2024-12-15 12:05:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی كارەبای هەرێم ئاساییبوونەوەی دۆخی كارەبا رادەگەیەنێت دوای ئەو كوژانەوە گشتییەی بەرەبەیانی ئەمڕۆ روویدا. وەزارەتی كارەبای هەرێم لە…

