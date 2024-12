2024-12-15 12:05:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی کارەبای سلێمانی بڵاویکردەوە، بڕانی کارەبای نیشتمانیی بەهۆی کێشەیەکەوە بووە لە دانەغازەوە. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کارەبای سلێمانی لە راگەیەندراوێکدا…

The post راگەیەندراوێک لە بارەی کوژانەوەی کارەبای نیشتمانیی appeared first on Esta Media Network.