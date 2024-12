2024-12-15 14:00:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێم سەردانی قەزای دەربەندیخانی کرد و لەگەڵ قایمقام و بەرپرسانی یەکە ئیدارییەکانی قەزاکە کۆبووەوە…

