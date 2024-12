2024-12-15 14:00:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی لیژنەی دارایی رایگەیاند، دواکەوتنی هەمواری یاسای بودجە کاریگەری لەسەر دابەشکردنی مووچە نابێت. مستەفا کرعاوی ئەندامی لیژنەی دارایی…

The post لەبارەی مووچەی ساڵی داهاتووەوە دڵنیایی دەدرێت appeared first on Esta Media Network.