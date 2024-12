2024-12-15 14:00:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە هەولێر مامۆستایان و مووچەخۆران داوای تەوتینکردنی مووچەکانیان دەکەن و هۆشداریش بە سەرۆكی حکومەت و وەزیری دارایی دەدەن.…

