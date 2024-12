2024-12-15 19:05:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی عێراق رایدەگەیەنێت، رەزامەندیی درا بە گواستنەوەی پارەی تەرخانكراو بۆ شایستەی دارایی خانەنشینان كە بڕەكەی 430 ملیار…

The post وەزارەتی دارایی عێراق دوا بڕیاریدا و لە بەرژەوەندیی مووچەخۆرانە appeared first on Esta Media Network.